Die englische Fußballnationalmannschaft der Männer hatte 1966 im Finale gegen Deutschland im eigenen Land bisher den einzigen Weltmeistertitel geholt. Seitdem folgte eine Enttäuschung auf die andere. Viele Menschen in England setzen inzwischen ihre Hoffnungen daher auf die Frauenmannschaft, die 2022 mit einem Sieg im Finale gegen Deutschland in London Europameister geworden war./cmy/DP/jha

"Die ganze Nation ist bereit, die Lionesses diesen Sonntag zu unterstützen, wenn England sein größtes Spiel seit 1966 erwartet", sagte Gove laut PA. Er habe Bezirksverwaltungen aufgefordert, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Pubs ein früheres Öffnen zu ermöglichen, "damit sich die Leute zu diesem besonderen Anlass treffen und vor dem Anstoß einen Drink genießen können", sagte der Minister. Forderungen, das Parlament zu einer Sondersitzung einzuberufen, hatte die Regierung zuvor zurückgewiesen.

Wegen der parlamentarischen Sommerpause ist eine für das gesamte Land geltende Ausnahmeregelung aber derzeit nicht zu machen. Das zuständige Kabinettsmitglied Michael Gove forderte daher lokale Behörden und die Polizei auf, möglichst vielen Pubs noch Ausnahmegenehmigungen zu erteilen, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete.

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung macht sich für das WM-Finale der Fußballerinnen in Australien dafür stark, dass Pubs im eigenen Land schon früher als üblich Bier ausschenken können. Die englische Nationalmannschaft spielt am Sonntag um 11.00 Uhr britischer Ortszeit im Finale gegen Spanien. Viele Kneipen im Land dürfen davor aber nach geltenden Regeln kein Bier verkaufen, manche sogar bis zur Mittagszeit nicht.

Fußball-WM London für Flexibilität bei Bierausschank in Pubs

