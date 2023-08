LNG/Rügen Befangenheit zuständiger Amtsträger sowie schwerwiegende Verfahrensfehler

Berlin (ots) - In den Verfahren zur Errichtung des LNG-Terminals auf Rügen hat

der Prozessbevollmächtigte der Gemeinde Ostseebad Binz, Rechtsanwalt Dr. Reiner

Geulen, dem zuständigen Wirtschaftsminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern

mitgeteilt, dass die zuständigen Amtsträger wegen Befangenheit vom

Genehmigungsverfahren auszuschließen sind.



1. Der Amtsträger des Bergamts Stralsund hat in der 16. Sitzung des 3.

Parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Landtages MV vom 2. Juli 2023

eingeräumt, dass er hinsichtlich eines vorhergehenden Plangenehmigungsverfahren

(Nord Stream 2) in erheblichem Umfang Vorgänge nicht aktenkundig gemacht hat,

weil er den Kontakt mit der Vorhabensträgerin im entscheidenden Zeitraum vor

Erteilung der Plangenehmigung im Wesentlichen über ein dienstliches oder sogar

privates Telefon geführt hat, sodass die Absprachen mit der Vorhabensträgerin

nachträglich nicht überprüft werden können. Das Verhalten des Amtsträgers lässt

befürchten, dass auch bei der beantragten Plangenehmigung für die Gaspipeline

der Amtsträger einen distanzlosen und gesetzwidrigen Kontakt mit der

Vorhabensträgerin führt.