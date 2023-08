Globe veröffentlicht verbesserte Umweltrichtlinie und setzt sich für Kreislaufwirtschaft und verantwortungsvollen Umgang bei Produktion sowie Konsum ein

„Globe steht bei der Annahme nachhaltiger Praktiken in unseren Betrieben an vorderster Front. Mit einer verbesserten Umweltrichtlinie zur Kreislaufwirtschaft, die unsere Prozesse und Produkte mit der Forderung nach einem verantwortungsvolleren Konsum in Einklang bringt, gehen wir noch einen Schritt weiter", verkündete Yoly Crisanto, Leiterin der Abteilungen für Nachhaltigkeit und Unternehmenskommunikation bei der Globe Group.

„Unsere Initiativen zur Kreislaufwirtschaft werden unser Markennetzwerk einbeziehen, um unsere Kunden an nachhaltige Praktiken zu gewöhnen. Dies hat das Potenzial, die Nachhaltigkeitspraktiken unter den Nutzern von Globe weiter auszubauen und sie zu einem Teil ihres täglichen Lebens zu machen", fügte sie hinzu.

Hier sind einige der Initiativen des Unternehmens zur Förderung der Kreislaufwirtschaft:

Einführung der Eco-SIM, die zu 100 % aus recycelten Materialien besteht, für neue Postpaid-Konten aus dem Jahr 2022;

Ersatz von fast fünf Millionen herkömmlichen Planen durch das umweltfreundlichere Material Steinpapier; und

Einführung des neuen Verpackungsdesigns für die Produktlinie GFiber Prepaid WiFi von Globe mit dem Ziel, die restlichen Produkte der Reihe „Globe At Home" auf verwertbare und wiederverwendbare Materialien umzustellen. Die innovativen Verpackungen können in Form eines Laptop-Ständers wiederverwendet werden, um die Lebensdauer zu verlängern, zusätzlich wurden sie so umweltfreundlich wie möglich hergestellt.

Globe hat außerdem folgende Maßnahmen zur Reduzierung von Kunststoff- und Papierabfällen ergriffen: