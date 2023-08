'Hilary' erreicht im Pazifik Hurrikan-Stufe vier

MIAMI (dpa-AFX) - Der Pazifik-Hurrikan "Hilary" vor der Nordwestküste Mexikos hat sich zu einem Sturm der Kategorie vier von fünf verstärkt. Es handele sich um einen "großen und kraftvollen" Hurrikan, der auf die mexikanische Halbinsel Baja California und den Süden des US-Bundesstaats Kalifornien zuhalte, teilte das US-Hurrikanzentrum am Freitag in Miami mit. Die Behörde warnte in dem Zusammenhang vor möglichen Sturzfluten und erheblichen Überschwemmungen wegen starker Regenfälle in diesen Gebieten.

"Hilary" erreichte den Angaben zufolge zuletzt Windgeschwindigkeiten von fast 230 Kilometern pro Stunde. Es sei jedoch zu erwarten, dass der Wind ab Samstag allmählich nachlasse, meldete die Behörde. Bis Sonntagnachmittag könnte "Hilary" sich zu einem tropischen Sturm abschwächen, bevor er Südkalifornien erreiche.