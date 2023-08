DAX im Bereich von 15.500 Punkten

Am Vortag hieß es im Insight: "Zu beachten ist, dass sich auch die Lage im S&P 500 am Vortag kräftig eingetrübt hat. Der S&P 500 ist unter seinen 50er-EMA gerutscht und hat damit ein weiteres Schwächesignal generiert. Aktuell zeigt sich der S&P 500 im Bereich der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke im vorbörslichen Handel am heutigen Donnerstag. Der S&P500 sollte nach einer Gegenbewegung ebenfalls vor weiteren Abgaben stehen und damit den Druck auf den DAX erhöhen. Bei einem erneuten Kursrutsch unter die Unterstützung um 15.700 Punkte, ist mit einem weiteren Kursrückgang bis zum 200er-EMA des DAX bei aktuell 15.400 Punkten zu rechnen. Erholungen könnten im Bereich um 15.800/15.850 Punkte zum Aufbau einer Short-Position genutzt werden."

Das hat gut gepasst. Das Vortageshoch wurde leicht unter 15.800 Punkten erreicht, dann ging es weiter abwärts. Die Anlaufmarke der Korrektur ist zunächst bei 15.400 Punkten am 200er-EMA im Tageschart zu sehen. Etwas tiefer befindet sich noch ein offenes Gap bei 15.342 Punkten. Darunter befindet sich die nächste wichtige Unterstützung bei 15.200 Punkten.