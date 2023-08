Sobald die Grauzone zwischen 68,25 und grob 72,70 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis überwunden wird, dürfte eine weitere Kaufwelle bei Cognizant in den Bereich von 77,37 und darüber 82,73 US-Dollar starten. Für dieses Szenario könnte dann ein Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB7SKJ erfolgen. Die mögliche Renditechance beliefe sich dann auf 140 Prozent , Ziele im Schein wurden bei 1,46 und 1,96 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber das Niveau von 68,90 US-Dollar noch nicht überschreiten, woraus sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,68 Euro ableiten würde.

Besonders der Bereich um den EMA 200 bei 68,25 US-Dollar ist ausschlaggebend für eine positive Entwicklung der Cognizant-Aktie in den Bereich von 77,37 und darüber 82,73 US-Dollar. Nur ein nachhaltiger Anstieg auf Wochenschlusskursbasis dürfte dieses Long-Szenario wahr werden lassen und würde sich dann entsprechend für ein Investment anbieten. Gerät die Aktie dagegen stärker unter Druck und fällt mindestens unter 64,68 US-Dollar zurück, dürfte es zu einem Aufwärtstrendbruch mit entsprechendem Korrekturpotenzial auf 58,16 US-Dollar kommen.

Nachdem Cognizant im Bereich von 51,33 US-Dollar Ende letzten Jahres einen Trendwendepunkt gefunden hatte, kam es in einer ersten Kaufwelle zu Kursgewinnen an 70,86 US-Dollar und damit in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts. Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer konnte diese Hürde zuletzt aber gemeistert werden, zudem drängt sich noch der Verdacht einer inversen SKS-Formation seit Juni letzten Jahres auf. Diese Gemengelage deutet zukünftig auf eine positive Entwicklung der Aktie hin, wovon mittelfristig orientierte Investoren überdurchschnittlich profitieren könnten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer