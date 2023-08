Bis Ende Juli schon 593 000 neue Solaranlagen in Deutschland

MÜNSTER (dpa-AFX) - Stromgewinnung aus Sonnenlicht liegt in Deutschland weiter im Trend. In den ersten sieben Monaten des Jahres seien bereits rund 593 000 neue Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von gut 7900 Megawatt an das Netz angeschlossen worden, berichtete das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) am Freitag in Münster. Die 2023 in Deutschland installierte Leistung liegt damit bereits nach sieben Monaten über der im gesamten Jahr 2022 in Betrieb genommenen Leistung von 7460 Megawatt.

Die meiste neue Leistung wurde von Januar bis Ende Juli mit rund 1980 Megawatt in Bayern installiert. Es folgen Nordrhein-Westfalen (1340 Megawatt), Baden-Württemberg (1050 Megawatt), Niedersachsen (740 Megawatt) und Brandenburg (610 Megawatt).