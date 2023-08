TOKIO (dpa-AFX) - Japans Regierungschef Fumio Kishida will sich einem Medienbericht zufolge am Sonntag in der Atomruine Fukushima die Anlage zur geplanten Einleitung aufbereiteten Kühlwassers anschauen. Wie die japanische Tageszeitung "Sankei Shimbun" am Freitagabend (Ortszeit) unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, werde erwartet, dass sich Kishida Anfang kommender Woche mit zuständigen Ministern des Kabinetts zusammensetzen und den genauen Zeitpunkt der Wassereinleitung ins Meer entscheiden wird. In früheren Medienberichten hieß es, er wolle am Sonntag den Termin festlegen.

Den Berichten zufolge soll die Verklappung voraussichtlich noch in diesem Monat beginnen. Im AKW Fukushima Daiichi war es 2011 in Folge eines Erdbebens und Tsunamis zu Kernschmelzen gekommen. Die zerstörten Reaktoren müssen weiterhin mit Wasser gekühlt werden, das in Tanks gelagert wird. Dort lagern inzwischen mehr als 1,3 Millionen Tonnen. Laut dem Betreiber geht nun der Platz auf dem Gelände aus.