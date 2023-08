Spaniens König startet Gespräche zur Regierungsbildung

Die Gesprächsrunde soll den Angaben zufolge am Montag mit den Vertretern kleinerer Parteien beginnen. Felipe werde dann am Dienstag zum Abschluss der Konsultationen zunächst den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez von der Sozialistischen Partei PSOE und anschließend den Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo von der konservativen Volkspartei PP treffen.

MADRID (dpa-AFX) - Rund einen Monat nach der Parlamentswahl in Spanien nimmt König Felipe VI. Anfang nächster Woche Konsultationen über die Bildung einer neuen Regierung auf. Der Monarch werde am Montag und am Dienstag in seiner Residenz im Zarzuela-Palast nordwestlich von Madrid Einzelgespräche mit insgesamt sieben Chefs der im Parlament vertretenen Parteien führen, teilte das Königshaus am Freitag mit.

