In Zalaegerszeg errichtet Rheinmetall auf einer Fläche von 33 Hektar ein neues Entwicklungs-, Produktions- und Testzentrum für die Fertigung militärischer Ketten- und Radfahrzeuge. Dazu gehört auch ein eigener Schießkanal. An dem Standort sollen in den nächsten Jahren 350 Arbeitsplätze entstehen./gm/DP/stw

ZALAEGERSZEG (dpa-AFX) - Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat in der südwestungarischen Stadt Zalaegerszeg ein neues Werk für die Fertigung des Schützenpanzers Lynx eingeweiht. An der feierlichen Eröffnung nahmen am Freitag der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und der Rheinmetall-Vorstandsvorsitzende Armin Papperger teil, wie ungarische Medien berichteten.

Rheinmetall produziert Schützenpanzer in neuem Werk in Ungarn

