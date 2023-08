GOLDMAN SACHS stuft Daimler Truck auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 39 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung für die Aktie des Lkw-Herstellers auf "Buy" belassen. Ihre leicht reduzierten Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) würden durch die optimistischeren Annahmen für den freien Cashflow und einem im Jahr 2024 höheren Ebit im Industriegeschäft mehr als kompensiert, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 06:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 33,15EUR gehandelt.



