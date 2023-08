TERMINE KONJUNKTUR

03:15 CHN: Zentralbank, Zinsentscheidung

08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/23

08:00 DEU: Gewerbesteueraufkommen und Grundsteuereinnahmen (Realsteuereinnahmen), Jahr 2022

10:00 POL: Erzeugerpreise 07/23

10:00 POL: Industrieproduktion 07/23

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/23



SONSTIGE TERMINE

18:00 DEU: Pk anlässlich des deutschsprachigen Finanzministertreffens Gemeinsame Pk von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seinen Amtskollegen Yuriko Backes (Luxemburg), Magnus Brunner (Österreich), Karin Keller-Sutter (Schweiz) und Daniel Risch (Liechtenstein).

DEU: Landgericht Mainz verkündet voraussichtlich eine Entscheidung im Zivilprozess um eine Schadenersatzklage wegen möglicher Corona-Impfschäden

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 22. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUT: BHP, Jahreszahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert)

DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen

GBR: Medtronic, Q1-Zahlen

USA: Lowe's Cos, Q2-Zahlen

USA: Coty, Q4-Zahlen

USA: Macy's, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/23

08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 7/23

08:00 NOR: BIP Q2/23

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/23

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/23

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 8/23

12:00 IRL: Erzeugerpreise 7/23

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/23

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

ZAF: 15. BRICS Gipfel beginnt in Südafrika (bis 24.8.23)

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 23. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen



DEU: IVU Traffic Technologies, Q2-Zahlen

DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen

USA: Kohl's Corp, Q2-Zahlen

USA: Autodesk, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen Indikator 8/23

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/23 (endgültig)

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), 07/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 7/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/23 (vorläufig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 7/23



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Vorstellung Ergebnisse der DIHK-Ausbildungsumfrage 2023. Mehr als 14.000 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen haben sich in diesem Jahr an der Ausbildungsumfrage der Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) zur aktuellen Situation am Ausbildungsmarkt beteiligt

14:00 DEU: Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz mit der Vorständin der Verbraucherzentrale-Bundesverband, Ramona Pop und dem Vorstand bei der Stiftung Warentest, Hubertus Primus, Berlin

ZAF: Fortsetzung 15. BRICS Gipfel beginnt in Südafrika (bis 24.8.23)

DEU: Videospielmesse Gamescom startet in Köln mit Wirtschaftsminister Habeck

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 24. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, 9Monatszahlen

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen

DEU: MPC, Halbjahreszahlen

DEU: Einhell Germany, Halbjahreszahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht

08:45 FRA: Geschäftsklima 8/23

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/23

10:00 POL: Arbeitslosenquote 7/23

13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:30 USA: Chicago Fed Herstellerindex 7/23

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/23 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

12:45 DEU: Zukunftstag für ökonomische und finanzielle Bildung im Bundesministerium der Finanzen (BMF) mit Bundesfinanzminister Christian Lindner

15:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) besuchen Baustelle eines Geothermiekraftwerks, Geretsried

03:00 USA: Erste Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber, Milwaukee

USA: Jackson Hole Symposium der Fed Kansas City (bis 26.8.)

ZAF: Abschluss 15. BRICS Gipfel in Südafrika, Johannesburg

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 25. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Verbio, außerordentliche Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/23

08:00 DEU: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2023

08:00 DEU: Privatkonsum Q2/23

08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/23

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex) 06/23 08:30 CHE: BFS: Beschäftigungsbarometer im Q2/23

09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/23

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/23

15:00 BEL: Geschäftsklima 8/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/23 (endgültig)

EUR: S&P Ratingergebnis Österreich, Nordrhein-Westfalen EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Österreich



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Verwaltungsgericht Minden verhandelt Klage zur Schließung des Schlachtbetriebs Tönnies in der ersten Corona-Phase

USA: Jackson Hole Symposium der Fed Kansas City (bis 26.8.) +16.00 h Rede von Fed-Chef Jerome Powell zu "Economic Outlook" +21.00 h Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde



---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen



DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (9.30 h Online-Pk)

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 6/23 (endgültig)

10:00 EUR: Geldmenge M3 7/23

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 7/23

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/23



SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Bahngewerkschaft EVG gibt Ergebnis der Urabstimmung über den Schlichtervorschlag bekannt + gegen 14.00 Bekanntgabe des Ergebnisses und Beginn Sitzung Bundesvorstand + gegen 15.30 Pk (hybrid)



HINWEIS

GBR: Feiertag, Börse geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 29. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Evotec, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: Adler Group, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung

11:00 DEU: Va-Q-tec, Hauptversammlung

22:05 USA: HP Inc., Q3-Zahlen



DEU: GK Software, Q2-Zahlen

DEU: Invision, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/23

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/23

08:00 SWE: BIP Q2/23

08:00 SWE: Handelsbilanz 7/23

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/23

09:00 CZE: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/23

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung

15:00 USA: FHFA-Index 6/23

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 30. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen

22:05 USA: Salesforce, Q2-Zahlen



DNK: Lego, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 8/23

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/23

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 8/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/23 (vorab)

10:00 CHE: Credit Suisse - CFA Index 8/23

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 8/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/23

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 8/23

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/23 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 8/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/23

14:30 USA: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/23 (vorläufig)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk ifo-Bildungsbarometer mit Prof. Ludger Wößmann, Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, München 13:00 DEU: Pk zur Eröffnung der Internationalen Funkausstellung (IFA), Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 31. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen

10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Forschungs-Pk, Frankfurt/M.

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Sto, Halbjahreszahlen

DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

DEU: NordLB, Halbjahreszahlen

FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

INT: Broadcom, Inc., Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/23

01:50 JPN: Industrieproduktion /723 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

07:00 FIN: BIP Q2/23

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 7/23

08:30 CHE: BFS: Schätzung Nominallohnentwicklung

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/23

08:45 FRA: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/23

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 7/23

10:00 POL: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q2/23 (endgültig)

11:00 BEL: BIP Q2/23 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/23

12:00 PRT: BIP Q2/23 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/23

15:45 USA: MNI Chicago PMI 8/23



SONSTIGE TERMINE

DEU: «Festival der Berliner Wirtschaft - Zukunftsdialog Fachkräftegewinnung» der IHK Berlin mit Wirtschaftssenatorin und Franziska Giffey und dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, Berlin

10:00 DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn + 1230 Pk mit Versicherungsaufseher Grund



10:00 DEU: «25 Jahre Proton Motor Fuel Cell - Vorstellung des neuen Produktionsstandortes» mit Wirtschaftsminister Aiwanger (Freie Wähler), Fürstenfeldbruck

10:00 DEU: Jahres-Pk von Brot für die Welt, u.a. zu Entwicklungsetat im Bundeshaushalt, Getreideabkommen und Klimapolitik, Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 1. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Pkw-Absatz 8/23



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/23

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23

08:30 HUN: BIP Q2/23 (endgültig)

08:30 CHE: BFS: Dienstleistungsumsätze 6/23

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 8/23 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q2/23 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/23

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 7/23

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/23



EUR: Moody's Ratingergebnis Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Moldawien EUR: S&P Ratingergebnis Estland



---------------------------------------------------------------------------------------- °



