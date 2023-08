Lianyungang hat in den Jahren 2019 und 2021 erfolgreich zwei Sitzungen des Internationalen Runden Tisches der SCO abgehalten, was die Veranstaltung zu einer wichtigen Plattform für den Austausch zwischen Lianyungang und den Mitgliedern der SCO macht.

In diesem Jahr wird der 10. Jahrestag der Belt-and-Road-Initiative begangen. Als starker Dreh- und Angelpunkt der Belt-and-Road-Kooperation und wichtiger Knotenpunkt im Wirtschaftskorridor der Neuen Eurasischen Landbrücke übernimmt Lianyungang die Rolle eines sich in beide Richtungen öffnenden Fensters und eines Knotenpunkts für den Schienen- und Seeverkehr.

Beamte aus SCO-Mitgliedsländern und Beobachterländern sowie Vertreter relevanter Logistikallianzen und -institutionen nahmen an der Veranstaltung teil und erreichten einen Konsens über die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Transport, Logistik, Außenhandel und digitale Wirtschaft.

PEKING, 18. August 2023 /PRNewswire/ -- Am Mittwoch wurde in Lianyungang, einer Hafenstadt in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, der International Round Table der Chinesisch-Schanghaier Kooperationsorganisation (SCO) für das Jahr 2023 eröffnet.

