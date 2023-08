Das ging schnell: aus Gier ist Furcht geworden an der Wall Street - gemessen am Fear and Greed Index, der den schnellen Stimmungsumschwung zeigt. Von der besten aller Welten (goldilocks-Szenario: Stabile Wirtschaft bei rückläufiger Inflation und daher absehbar fallenden Zinsen) hin zur Sorge über möglicherweise anhaltend hohe Zinsen und den wirtschaftlichen Absturz Chinas. Sichtbar wird dieser Stimmungsumschwung an der Wall Street im Angst- und Volatilitätsbarometer VIX (stieg heute auf den höchsten Stand seit Mai) sowie bei den Options-Händlern, die von Wetten auf steigende Kurse nun auf Wetten auf fallende Kurse umgeschwenkt sind. Die Wall Street dürfte - wenn heute nicht bis zum Handelsschluß eine heftige Wende nach oben kommen sollte - die schlechteste Woche seit März erleben. Europäische Aktien sind nun drei Wochen in Folge gefallen..

Hinweise aus Video:

1. S&P 500: Stratege sieht weiteres Abwärtspotenzial von 4-Prozent

2. Zinsen: 5% sind das neue Normal, weil die Inflation bleibt

3. BRICS-Treffen Dienstag: Gemeinsame Währung, Expansion, Bank

Das Video "Wall Street: Aus Gier wird Furcht - Zinsen und China!" sehen Sie hier..