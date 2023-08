Slenergy floriert auf dem deutschen Solarmarkt mit Plug-and-Play iShare-Home Mini-Lösung

Aufbauend auf den Kernkonzepten des iShare-Home-Systems - standardisiertes System und modulares Produktdesign, vereinfachte Installation und intelligentes Energiemanagement - stellt iShare-Home Mini ein Mikro-Stromerzeugungssystem für Hausbesitzer dar. Durch die Integration von PV-Modulen, Mikro-Wechselrichtern, Auslegersystem und Kabelsatz wandelt es den durch Sonnenlicht erzeugten Gleichstrom nahtlos in Wechselstrom für den Haushaltsverbrauch um.

FRANKFURT, Deutschland, 18. August 2023 /PRNewswire/ -- Slenergy, ein weltweit führender Innovator von nachhaltigen, intelligenten Energielösungen, hat mit seiner innovativen 4-15 kW iShare-Home Solarenergielösung für Privathaushalte einen bemerkenswerten Erfolg auf dem deutschen Solarmarkt erzielt. Das neueste Produkt des Unternehmens, das intelligente Solarsystem iShare-Home Mini, hat in ganz Deutschland große Aufmerksamkeit erregt und den Markt erobert.

Mit dem Konzept "Easy Energy for an Easy Life" arbeitet das iShare-Home Mini-System mit einem One-Stop-Box-Versand. Dieses 800-W-System besteht aus zwei 425-W-PV-Modulen, einem Wechselrichter, ein vormontiertes 5-Meter-Wechselstrom-Kabel, ein 3-Meter-DC-Kabel und zwei Montagesätzen. Einfache Installation, Anpassungsfähigkeit an verschiedene Szenarien, außergewöhnliche Effizienz und robuste Sicherheitsmerkmale zeichnen es aus.

Dank der Vorinstallation und des Anschlussdesigns benötigt das System nur wenige Minuten, um umweltfreundliche Energie zu liefern. Das Plug-and-Play-System aus einer Aluminiumlegierung eignet sich für verschiedene Szenarien wie Balkone, Gärten und Wände. Das System zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften aus und bietet einstellbare Winkel von 30° bis 50°, die eine optimale Positionierung für maximale Effizienz gewährleisten.

Das System verfügt über ein hocheffizientes N-Typ-PV-Modul, das einen beeindruckenden maximalen Wirkungsgrad von 21,76 % erreicht. Sein schlichtes, schwarzes Design verkörpert eine minimalistische Ästhetik. Die 12-Jahres-Garantie auf Material und Verarbeitung wird durch eine 30-Jahres-Garantie für die extra lineare Leistungsabgabe ergänzt.

Mit der Schutzart IP67 widersteht der Wechselrichter effektiv Regen und Schnee und erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 96,5 %. Dank des kabellosen und integrierten WIFI-Moduls können die Benutzer den Energieverbrauch und die Analyse in Echtzeit mühelos über ihr Smartphone überwachen. Das durchdachte Layout des Systems erleichtert die Fehlererkennung und -behebung.

Slenergy hat seine bahnbrechende iShare-Home-Energielösung für Privathaushalte im Mai dieses Jahres in München vorgestellt und wird nächsten Monat offiziell in den italienischen Markt eintreten. Die iShare-Home Mini Lösung, die einen weiteren bahnbrechenden Schritt darstellt, wurde vom deutschen Markt schnell angenommen und ist nun über priorisierte Kanäle ausverkauft. Die kommende Lieferung wird Ende des Monats in Deutschland eintreffen.

Technologie treibt den Fortschritt voran, und Innovation prägt das Unternehmen. Das Engagement von Slenergy für die Modernisierung der Branche und die Unterstützung der Kunden mit Solarlösungen aus einer Hand unterstreicht die Vision von Slenergy für eine universell nachhaltige Zukunft.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2189166/iShare_Home_Mini_smart_solar_system.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2090526/logo_Logo.jpg

