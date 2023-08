Wirtschaft Habeck will Investitionskontrolle wegen China deutlich verschärfen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) plant ein umfassendes Gesetzespaket, um den zunehmenden Einfluss Chinas in der deutschen Wirtschaft abzuwehren. Habeck will die Regelungen für die Prüfung ausländischer Investitionen in Deutschland massiv erweitern.



Dafür hat er ein "Investitionsprüfgesetz" auf den Weg gebracht, über das das "Handelsblatt" berichtet. Die Bundesregierung soll demnach bei einer "Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit" die Beteiligung eines EU-ausländischen Investors an einem deutschen Unternehmen verbieten können. Habeck will zum "Schutz deutscher beziehungsweise europäischer Sicherheitsinteressen" die Gruppe der kritischen Sektoren erweitern, für die besonders strenge Prüfregeln gelten, heißt es im Ministeriumspapier.