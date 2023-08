Blender Bites geht bei Walmart USA an den Start

Die Produkte sollen in etwa 1.600 Geschäften im gesamten Land eingeführt werden

18. August 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Blender Bites Ltd. (das „Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „Blender“), (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), ein mehrfach preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Produktlinie von erstklassigen funktionellen Tiefkühlgetränken befasst, freut sich außerordentlich bekannt zu geben, dass seine US-amerikanische Tochtergesellschaft Blender Bites US Ltd. bei Walmart USA („Walmart“) an den Start gehen wird; die Produkte stehen bereit, um an ca. 1.600 Walmart-Standorte in den gesamten USA ausgeliefert zu werden. Diese Kooperation stellt einen signifikanten Meilenstein für das Unternehmen dar. Sie verleiht der Marke von Blender Bites erheblichen Schwung und positioniert sie solide als starken Akteur in der Kategorie Tiefkühlgetränke.

Die 1-Step-Smoothies von Blender Bites sind eine Tiefkühl-Innovation, die den Smoothie-Prozess vereinfachen soll; sie werden aus Bio-Früchten, Grüngemüse und funktionellen Inhaltsstoffen hergestellt, etwa Probiotika und das Immunsystem unterstützende Vitamine und Mineralstoffe. Sie sind biozertifiziert, frei von Gluten, Milchprodukten und Soja und enthalten keinen Zuckerzusatz. Die 1-Step-Frappes von Blender Bites sind eine gesündere Alternative zum traditionellen Frappuccino und enthalten 50 % weniger Zucker, Kalorien und Kohlenhydrate. Sie sind ebenfalls frei von Milchprodukten und Gluten und enthalten funktionelle Inhaltsstoffe wie adaptogene Pilze und Kollagen. Beide Getränke können mit einem Mixer oder Schüttelbecher zubereitet werden, was den Kunden die Möglichkeit bietet, sie bequem zu Hause oder unterwegs zu genießen.

Walmart wird drei 1-Step-Smoothies von Blender Bites führen, unter anderem die Bestseller Liquid SunshineTM mit einer guten Dosis von stimmungsaufhellendem Vitamin D, Daily Defen-C TM mit immununterstützenden Probiotika und Power BerryTM mit 7 Bio-Grüngemüsen und einer guten Dosis energiespendenden B-Vitaminen. Walmart listet außerdem zwei der 1-Step-Frappes des Unternehmens, unter anderem Mindful MochaTM mit dem kognitionsunterstützenden Löwenmähnen-Pilz und Caramel CollagenTM mit Haut, Haar und Gelenke unterstützendem Kollagen.