Evergrande-Krise: Sorgen um Zahlungsausfälle und Ansteckungseffekte - Aktienmärkte in Gefahr!

Der chinesische Immobilienkonzern China Evergrande hat in den USA Gläubigerschutz beantragt. Dieser Schritt kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da die Aktienmärkte bereits in einer saisonal schwachen Phase sind. Evergrande ist hochverschuldet und hat bereits seit Wochen und Monaten mit seinen Gläubigern über Schuldenverhandlungen gesprochen. Mit dem Antrag nach Kapitel 15 des US-Insolvenzrechts wachsen die Sorgen über mögliche Zahlungsausfälle in Milliardenhöhe und Ansteckungseffekte auf andere Unternehmen. Auch die mit Evergrande verbundene Tianji Holdings hat Gläubigerschutz beantragt, und die Longfor Group kündigte an, angesichts der Lage am Immobilienmarkt an ihrer Gewinnstruktur zu arbeiten. Zudem haben der Treuhandfonds-Anbieter Zhongrong und sein Großaktionär Zhongzhi Liquiditätsschwierigkeiten gemeldet. Die Situation erinnert an die Finanzkrise von 2008, als ein kleiner Stein eine Lawine ins Rollen brachte. Die Aktienmärkte haben bereits Kursverluste verzeichnet, und wenn sich die Marktstimmung komplett ändert, könnte dies zu Panikverkäufen führen. Der Dow Jones ist bereits unter das Dezember-Hoch gefallen, während der S&P 500 noch relativ stabil ist. In Japan hingegen verbessert sich die Stimmung in der Wirtschaft deutlich. Die monatliche Umfrage von Reuters unter 500 großen japanischen Unternehmen zeigt, dass der Reuters-Tankan-Index für die Stimmung der Hersteller im August auf 12 Punkte gestiegen ist. Die japanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2023 um 6,0 % gewachsen, was besser als erwartet ist. Die Exporte nach China sind jedoch zurückgegangen, während die Exporte in die USA gestiegen sind. Die schwache Binnennachfrage bleibt ein Problem für die japanische Wirtschaft. Die Bank of Japan wird wahrscheinlich vorerst keine restriktivere Geldpolitik verfolgen. Der Yen zeigt weiterhin Schwäche, während der USD/JPY-Kurs steigt. Die japanische Währung könnte vorerst nur mit Interventionen am Devisenmarkt gestoppt werden. Auch China hat am Devisenmarkt interveniert, um den Yuan zu stützen. Die chinesische Notenbank wird wahrscheinlich ihre Geldpolitik weiter lockern, um der schwachen Wirtschaft zu helfen. Die Renditedifferenz zwischen chinesischen und US-Staatsanleihen hat sich stark ausgeweitet, was zu einer Abwertung des Yuan führt. Die US-Wirtschaft hingegen bleibt robust, was den Dollar attraktiver macht. Der EUR/USD-Kurs sinkt, während der USD/JPY-Kurs steigt. Es könnte sich anbieten, den EUR/USD-Trade auf einem niedrigeren Niveau zurück ins Depot zu holen.

Der HDAX wird aktuell mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 8.442PKT gehandelt.