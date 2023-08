Adyen-Aktie stürzt um 40% ab: Wachstumssorgen und hohe Investitionen belasten Zahlungsabwickler

Der niederländische Zahlungsabwickler Adyen hat nach der Veröffentlichung seiner Halbjahreszahlen einen dramatischen Kursverlust von fast 40 Prozent hinnehmen müssen. Anleger sind besorgt über das Wachstum des Unternehmens, da der Konkurrenzdruck zunimmt. Die Citigroup warnte vor hohen Investitionen, die die operative Gewinnmarge langfristig belasten könnten. Dies trifft auf eine bereits hohe Bewertung von Adyen und eine nachlassende Wachstumsdynamik.Der Börsenwert des Unternehmens wurde an einem Tag um etwa 18 Milliarden Euro reduziert, da die Aktien um 39 Prozent auf 898,40 Euro fielen. Seit dem Rekordhoch im November 2021 haben sich die Kursverluste auf rund 68 Prozent summiert.Im ersten Halbjahr verdiente Adyen operativ weniger als erwartet. Die operative Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Punkte auf 43 Prozent. Das Transaktionsvolumen stieg zwar um 23 Prozent auf 426 Milliarden Euro und der Umsatz um 21 Prozent auf gut 739 Milliarden Euro, aber das Wachstum flachte im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022 deutlich ab.Analysten bezeichneten die Halbjahreszahlen als "katastrophales Ergebnis" und "Enttäuschung an allen Fronten". Sie erwarten weiteren Verkaufsdruck und negative Gewinnrevisionen, da das Vertrauen in die Wachstumsstory schwindet.Die US-Bank JPMorgan behält vorerst ihre Einstufung für Adyen bei, zeigt sich jedoch besorgt über die überraschend schwache Umsatzentwicklung. Die Privatbank Berenberg hat ihre Einstufung von "Buy" auf "Hold" herabgestuft und das Kursziel gesenkt. Auch die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel gesenkt und die Wachstumsthese des Unternehmens in Frage gestellt.Es gibt jedoch keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten oder Verdachtsmomente, die mit dem Wirecard-Skandal in Verbindung stehen. Stattdessen handelt es sich um Panikreaktionen von Anlegern, die ihre Aktien unlimitiert auf den Markt werfen. Adyen war bereits zuvor sehr teuer bewertet, gemessen an den erwarteten Ergebnissen. Die aktuelle Korrektur des Kurses könnte daher als Anlagechance betrachtet werden.

