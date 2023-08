Ölpreise steigen nach Verlusten - Experten erwarten Erholung in nächster Woche

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen, nachdem sie zuvor leicht gesunken waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 84,66 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,23 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,46 Dollar auf 80,83 Dollar. Die Ölpreise wurden etwas durch einen schwächeren Dollar gestützt, was das Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger macht. Händler sprachen auch von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. Trotz der aktuellen Gewinne sind die Ölpreise seit Beginn der Woche gefallen, aufgrund von schwachen Konjunkturdaten aus China, die Sorgen vor einer längeren Konjunkturflaute in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt schürten.Am Freitag sind die Ölpreise leicht gefallen, nachdem sie zuvor im Verlauf der Woche stärker gesunken waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 83,99 US-Dollar, was einem Rückgang von 13 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um vier Cent auf 80,35 Dollar. Die Verluste halten sich jedoch in engen Grenzen. Die Sorge vor einer weiter schwachen konjunkturellen Entwicklung in China hat die Ölpreise zuletzt belastet, aufgrund von enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Rohstoffexperten der Commerzbank sind jedoch der Meinung, dass die Ölpreise nicht nachhaltig auf dem Rückzug sind, da der Ölmarkt aufgrund von Produktionskürzungen in Saudi-Arabien und Russland im dritten Quartal deutlich unterversorgt ist. Sie rechnen daher in der nächsten Woche mit einer Erholung der Preise.Trotz des Krieges ist die Energieversorgung in der Ukraine nach britischer Einschätzung für den kommenden Winter gesichert. Die Ukraine verfügt über ausreichend Treibstoffvorräte und kann eine kontinuierliche Kohleversorgung für Wärmekraftwerke und Heizkraftwerke sicherstellen. Zudem stehen "erhebliche Gasvorräte" zur Verfügung. Das britische Verteidigungsministerium betont, dass die Ukraine im vergangenen Winter bewiesen hat, dass sie auch unter Kriegsbedingungen über die qualifizierten Arbeitskräfte und das Fachwissen verfügt, um das Stromnetz zu betreiben und zu warten. Russland hatte im vergangenen Winter gezielt Kraftwerke und andere Energieinfrastruktur in der Ukraine angegriffen. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 84,77USD gehandelt.