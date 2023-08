Euro auf Talfahrt: Kurs rutscht unter 1,09 US-Dollar - Prognose für kommende Woche pessimistisch

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag weiter abwärts bewegt und erreichte sein niedrigstes Niveau seit Anfang Juli. Im New Yorker Handel wurde der Euro zuletzt auf dem Tagestief mit 1,0857 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0900 Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9174 Euro. Der Tagesverlauf war schwankend, da der Dollar zunächst belastet wurde, als die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA stärker als erwartet fielen. Dies deutet auf einen robusten Arbeitsmarkt hin, was die US-Notenbank beobachtet, da es sich auf die Inflationsentwicklung auswirkt. Das Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank zeigte, dass weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation möglich sind, aber keine klaren Hinweise darauf gegeben wurden. Der Kurs des Euro setzte am Freitag seine Verluste fort und rutschte weiter unter 1,09 US-Dollar. Die trübe Stimmung an den Finanzmärkten wurde durch das Protokoll der US-Notenbank verstärkt, das weitere Zinserhöhungen offenließ. In den USA wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Montag wird mit weiterer Schwäche des Euro gerechnet, während am Dienstag eine mögliche Unterstützung bei 1,08 US-Dollar erwartet wird. Die Prognose für die kommende Woche sieht weitere Schwäche des Euro in Richtung der 1,08er Marke vor. Die Börsentermine für die nächsten Tage beinhalten unter anderem Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser, dem deutschen Einkaufsmanagerindex und dem US-BIP.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 1,089USD gehandelt.