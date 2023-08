DocMorris: Umsatzrückgang und Verluste im ersten Halbjahr - Analysten sehen den Wendepunkt erreicht

Der Online-Apotheker DocMorris hat im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang verzeichnet und weiterhin Verluste geschrieben. Der Umsatz sank um 21 Prozent auf 501,4 Millionen Schweizer Franken. In Deutschland, dem wichtigsten Markt für das Unternehmen, gingen die Erlöse um rund 21 Prozent zurück. Auch im Rest-Europa-Geschäft wurde weniger umgesetzt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) war erneut negativ, jedoch konnte der Verlust im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. Auch unter dem Strich blieb das Unternehmen tief in den roten Zahlen, jedoch ebenfalls mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. DocMorris setzt nun voll und ganz auf die Einführung des E-Rezepts in Deutschland, um die Verkäufe anzukurbeln. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, bis 2024 die operative Gewinnschwelle zu erreichen.Analysten haben die Halbjahreszahlen von DocMorris analysiert und ihre Einschätzungen abgegeben. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für das Unternehmen auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 60 Franken festgelegt. Die Ergebnisse seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und DocMorris habe den Wendepunkt zum Wachstum mit einer verbesserten Rentabilität erreicht. Die Baader Bank hat ebenfalls die Einstufung auf "Add" belassen und ein Kursziel von 60 Franken festgelegt. Der Absatz sei schwach ausgefallen, jedoch hätten sich die Ergebniskennziffern verbessert. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris von 40 auf 60 Franken angehoben, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Halbjahr sei wie erwartet verlaufen und das Unternehmen strebe in der zweiten Jahreshälfte ein Umsatzwachstum an.Insgesamt scheint DocMorris trotz des Umsatzrückgangs und der weiterhin roten Zahlen auf einem guten Weg zu sein. Das Unternehmen setzt große Hoffnungen auf die Einführung des E-Rezepts in Deutschland und hat sich das Ziel gesetzt, bis 2024 profitabel zu werden. Analysten sehen das Unternehmen größtenteils positiv und haben ihre Einschätzungen entsprechend angepasst. Die Aktie von DocMorris ist nach Bekanntgabe der Halbjahreszahlen um 11 Prozent gestiegen.

