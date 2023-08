DHL Group plant Ausweitung der Paketlieferung per Schiff in Berlin - Verkehr reduzieren und CO2-Emissionen senken

Der Logistikkonzern DHL Group plant, sein Projekt zur Paketlieferung per Schiff in Berlin auszuweiten und zu verlängern. Seit dem vergangenen Herbst testet das Unternehmen den Transport von Paketen auf der Spree mit einem speziellen Solarboot. Die Pakete werden zunächst über die Straße zum Paketzentrum Börnicke gebracht und von dort mit einem emissionsfreien Lastwagen zum Südhafen Spandau transportiert. Von dort aus werden sie auf das Schiff verladen und über die Spree zum Westhafen gebracht. Die Zustellung erfolgt dann mit elektrischen Lastenrädern in der unmittelbaren Umgebung. Mit diesem Projekt möchte DHL den Verkehr in den Innenstädten verringern und CO2-Emissionen reduzieren.Die Fachgewerkschaft DPVKOM hat die Beschäftigten bei der DHL Hub Leipzig GmbH zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand begann in der Nachtschicht und soll bis zum Samstagvormittag andauern. Die Gewerkschaft fordert einen Ost-West-Ausgleich bei den Entgelten und eine monatliche lineare Erhöhung um zwölf Prozent für alle Entgeltgruppen. Die Tarifeinigung mit der Gewerkschaft Verdi sieht lediglich prozentuale Entgelterhöhungen vor, ohne eine Angleichung der Entgelte an das Niveau in anderen Unternehmen von DHL Express. Die DPVKOM möchte erreichen, dass der Arbeitgeber auch Tarifverhandlungen mit dieser Gewerkschaft aufnimmt. Ein DHL-Sprecher geht von einer "überschaubaren Beteiligung" an dem Warnstreik aus und erwartet keine nennenswerten Einschränkungen in den Abläufen.Die Zusammenfassung umfasst insgesamt 228 Wörter.

Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 42,95EUR gehandelt.