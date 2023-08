Beef!-Aus: RTL Deutschland stellt beliebtes Food-Magazin ein - Gründe für das Scheitern der Verkaufspläne unklar

Das Food-Magazin "Beef!" wird am 5. Oktober zum letzten Mal erscheinen. Ursprünglich plante RTL Deutschland, die Zeitschrift aus dem ehemaligen Gruner+Jahr-Portfolio zu verkaufen, jedoch ist dies nicht gelungen. RTL Deutschland teilte mit, dass das Magazin eingestellt wird. Die genauen Gründe für das Scheitern der Verkaufspläne sind nicht bekannt. "Beef!" ist ein Kochmagazin, das sich an Männer richtet und seit 2009 alle zwei Monate erscheint. Es ist unklar, was die Einstellung des Magazins für die redaktionellen Mitarbeiter bedeutet.Die Einstellung von "Beef!" steht im Zusammenhang mit einer umfassenden Überprüfung der Zeitschriftenmarken des Verlagshauses Gruner+Jahr. RTL Deutschland hatte die Magazinsparte zum Jahr 2022 übernommen und plant, mehr Synergien zwischen Bewegtbild und Magazinmarken zu schaffen. Im Rahmen dieser Überprüfung werden einige Zeitschriften verkauft und andere eingestellt, während sich RTL auf Kernmarken wie "Stern" oder "Geo" konzentriert. "Beef!" sollte eigentlich verkauft werden, jedoch wurden die Verkaufspläne nicht erfolgreich umgesetzt. In den letzten Wochen hat RTL Deutschland bereits den Verkauf der Wissensmarke "P.M.", des Wirtschaftsmagazins "Business Punk" und des Hochglanz-Magazins "Salon" an verschiedene Medienhäuser bekannt gegeben. Zudem verkauft RTL seine Anteile an der Deutsche Medien-Manufaktur (DMM), zu der die Magazine "Landlust" und "Essen & Trinken" gehören. Die Verkaufspläne für das Kunstmagazin "art" und die Beteiligung an der Sportmarke "11Freunde" sind noch offen.In einer weiteren Meldung gab RTL sein Sendekonzept für die Übertragungen aus der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL bekannt. Die ersten zehn Partien, die bei RTL und im kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ zu sehen sein werden, wurden ebenfalls genannt. Die Regular Season beginnt am 8. September mit dem Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Detroit Lions, das bei RTL übertragen wird. An den folgenden drei Sonntagen werden jeweils zwei Spiele zur Primetime bei RTL und ein Spiel exklusiv bei RTL+ gezeigt. Die Vorberichterstattung zu den Spielen wird auf der Streaming-Plattform RTL+ kostenfrei angeboten. Die RTL-Gruppe hat sich im letzten Jahr ein umfangreiches Rechtepaket der NFL gesichert und bietet rund 80 Liveübertragungen pro Saison bei den frei empfangbaren Sendern RTL und Nitro sowie dem kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ an. Auch der kostenpflichtige Internet-Sender DAZN hat ein umfangreiches NFL-Paket.

