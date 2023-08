UBS und Berenberg senken Kursziel für Carl Zeiss Meditec - Analysten skeptisch wegen externer und interner Probleme

Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec von "Buy" auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel von 148 auf 101 Euro gesenkt. Laut Analyst Graham Doyle habe das Medizintechnik-Unternehmen im Geschäftsjahr 2022/23 mit externen und internen Problemen zu kämpfen gehabt, was zu einer unterdurchschnittlichen Kursperformance im bisherigen Jahresverlauf geführt habe. Zudem bestünden auch in nächster Zeit noch zu viele Ungewissheiten. Angesichts des immer noch hohen Aufschlags von rund 30 Prozent zum Sektor habe er sein Anlagevotum herabgesetzt.Die Privatbank Berenberg hat ebenfalls das Kursziel für Carl Zeiss Meditec gesenkt, und zwar von 110 auf 100 Euro. Die Einstufung wurde jedoch auf "Hold" belassen. Analyst Sam England erklärte, dass es nach dem Zahlenwerk des Medizintechnikkonzerns von Anfang August mehr Fragen als Antworten gebe. Das solide Umsatzwachstum bei schwächelnden Margen sei nicht nur der gesamtwirtschaftlichen Lage geschuldet, sondern auch den strategischen Präferenzen und den hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung.Die Aktie von Carl Zeiss Meditec reagierte auf die Herabstufungen und Kurszielsenkungen mit Kursverlusten. Die UBS-Analyse und die Berenberg-Studie haben bei den Anlegern Zweifel an der weiteren Entwicklung des Medizintechnik-Unternehmens geweckt. Die Ungewissheiten und die hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung könnten sich negativ auf die Margen auswirken und somit die Gewinne beeinträchtigen.Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter von Medizintechnik und bietet Lösungen für die Diagnostik und Behandlung von Augenkrankheiten an. Das Unternehmen ist international tätig und erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro. Die Aktie des Unternehmens ist im MDAX gelistet.Die Herabstufungen und Kurszielsenkungen durch die UBS und Berenberg zeigen, dass die Analysten skeptisch sind, was die weitere Entwicklung von Carl Zeiss Meditec betrifft. Die Anleger sollten die Entwicklung des Unternehmens genau im Auge behalten und sich über die Risiken und Chancen informieren, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

