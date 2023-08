Deutsche Staatsanleihen im Sinkflug: US-Renditen und Konjunkturdaten sorgen für Unsicherheit

Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag weiter gesunken. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,27 Prozent auf 130,56 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,69 Prozent stieg. Marktbeobachter sehen die steigenden Renditen in den USA als Grund für den Rückgang der deutschen Staatsanleihen. Das Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed deutete darauf hin, dass weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation in Betracht gezogen werden. Im Tagesverlauf werden Stimmungsdaten aus der US-Industrie und wöchentliche Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt erwartet, die neue Impulse geben könnten.Am Freitag setzte eine Erholung ein und die Kurse deutscher Staatsanleihen stiegen merklich. Der Euro-Bund-Future kletterte um 0,55 Prozent auf 131,47 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,62 Prozent fiel. Die Erholung erfolgte nach etwa zwei Wochen, in denen die Kurse tendenziell unter Druck standen. Die Spekulation auf weiter steigende Zinsen hatte den Renditen Auftrieb verliehen und die Kurse belastet. Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten unterstützte die Anleihen zusätzlich. Die Daten zur Inflationsentwicklung in der Eurozone hatten keinen Einfluss auf den Markt. Die Inflationsrate im Juli fiel leicht auf 5,3 Prozent, während die Kerninflationsrate bei 5,5 Prozent verharrte. Die EZB hatte im Juli ihre Leitzinsen erhöht, um die hohe Inflation zu bekämpfen, ließ jedoch ihr weiteres Vorgehen offen. In den USA wurden keine Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren konnten.Die Kurse deutscher Staatsanleihen stiegen am Freitag weiter. Der Euro-Bund-Future kletterte um 0,67 Prozent auf 131,62 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,60 Prozent fiel. Die Erholung setzte kurz vor dem Wochenende ein, nachdem die Kurse in den letzten zwei Wochen tendenziell unter Druck standen. Die Spekulation auf weiter steigende Zinsen hatte den Renditen Auftrieb verliehen und die Kurse belastet. Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten unterstützte die Anleihen zusätzlich. Die Daten zur Inflationsentwicklung in der Eurozone hatten keinen Einfluss auf den Markt. Die Inflationsrate im Juli fiel leicht auf 5,3 Prozent, während die Kerninflationsrate bei 5,5 Prozent verharrte. Die EZB hatte im Juli ihre Leitzinsen erhöht, um die hohe Inflation zu bekämpfen, ließ jedoch ihr weiteres Vorgehen offen. In den USA wurden keine Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren konnten.

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 131,4EUR gehandelt.