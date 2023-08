Barclays und JPMorgan: Hochstufungen für Prosus und Naspers nach starken Quartalszahlen von Tencent

Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Prosus von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 83,80 auf 86,80 Euro angehoben. Auch die Muttergesellschaft Naspers erhielt von Barclays eine Hochstufung von "Equal Weight" auf "Overweight". Der Analyst Andrew Ross begründet diese Entscheidung damit, dass sich die fundamentalen Trends des chinesischen Internetunternehmens Tencent, an dem Prosus beteiligt ist, verbessert haben. Zudem habe sich das regulatorische Umfeld für Plattform-Betreiber in China positiv entwickelt. Ross erwähnt außerdem, dass sein Kollege Jiong Shao Tencent ebenfalls auf "Overweight" hochgestuft hat. Da die Beteiligung an Tencent immer noch etwa 77 Prozent des Nettovermögenswertes von Prosus/Naspers ausmacht, hat auch Ross nun Prosus und Naspers hochgestuft.Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus nach den Quartalszahlen von Tencent von 98 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Analyst Marcus Diebel weist jedoch darauf hin, dass die schwache Umsatzentwicklung des chinesischen Videospielanbieters kurzfristig die Prosus-Aktie belasten könnte. Dennoch zeigen die Ergebnisse auch, dass die strukturellen Margensteigerungen und das beschleunigte Gewinnwachstum im Geschäftsmodell von Tencent greifen.Die Aktien von Prosus und Naspers haben in den letzten Monaten eine starke Performance gezeigt. Prosus ist eine Beteiligungsgesellschaft, die in verschiedene Technologieunternehmen investiert, darunter auch Tencent. Naspers ist der größte Anteilseigner von Prosus. Die Hochstufungen der beiden Unternehmen durch Barclays und JPMorgan spiegeln das positive Sentiment der Analysten wider, die von einer weiteren positiven Entwicklung der fundamentalen Trends und des Geschäftsmodells von Tencent ausgehen.Es ist zu beachten, dass die Analystenmeinungen eine wichtige Rolle für die Kursentwicklung von Aktien spielen können. Die Hochstufungen von Barclays und JPMorgan könnten daher einen positiven Einfluss auf den Aktienkurs von Prosus und Naspers haben. Allerdings sollten Anleger auch andere Faktoren wie die allgemeine Marktentwicklung und das Risiko von Investitionen in chinesische Unternehmen berücksichtigen.

