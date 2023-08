Tesla, Zinsen, US-Banken – die Woche mit Jürgen Molnar

Frage 1: Jürgen, der Deutsche Aktienindex erlebt weiterhin ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären an der 15.700er Marke. Was brachte das jüngsten Sitzungsprotokolle der Federal Reserve?

Jürgen Molnar: Die veränderte Stimmung an der Wall Street nach den Sitzungsprotokollen der Federal Reserve hat das Kräfteverhältnis im Markt beeinflusst. Die Zurückhaltung von nur zwei Offenmarktausschuss-Mitgliedern hinsichtlich einer Zinspause signalisiert, dass die Zinsen für längere Zeit auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Diese Erkenntnis dämpft den Optimismus der letzten Monate und hat auch Auswirkungen auf die Stimmung am Markt.

Frage 2: Was sagen die Indikatoren?

Jürgen Molnar: Der Optimismus der vergangenen Monate kühlt sich wieder ab, abzulesen auch am Fear & Greed Index des Nachrichtensenders CNN. Der Fear & Greed Index ist ein Indikator für die allgemeine Stimmung und Risikobereitschaft am Markt. Ein Rückgang von 85 auf 52 zeigt, dass sich der Markt von einem überkauften Zustand zu einer ausgeglicheneren Position bewegt hat. Die kurzfristige Überhitzung hat sich also gelegt.

Frage 3: Die Ratingagentur Fitch erwägt ein Downgrade des US-Bankensektors, nachdem sie bereits den USA die Bestnote entzogen hat. Welche möglichen Auswirkungen könnte ein solches Downgrade auf den Bankensektor haben, sowohl in den USA als auch in Europa?

Jürgen Molnar: Ein mögliches Downgrade des US-Bankensektors würde erneut Unsicherheit in den Finanzmärkten schüren. Dieser Sektor hat bereits im März aufgrund der Credit Suisse-Pleite Turbulenzen erlebt. Ein Downgrade könnte auch europäische und deutsche Bankaktien beeinflussen, wenngleich massive Abwertungen unwahrscheinlich sind. Bewegungen im Finanzsektor haben oft eine breitere Wirkung auf den Gesamtmarkt.

Frage 4: Tesla senkt bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche die Preise in China. Wie siehst Du die Aktie?

Jürgen Molnar: Die erneute Preissenkung von Tesla in China signalisiert Schwierigkeiten im Absatzmarkt. Dies wirkt sich nicht nur auf Tesla aus, sondern sendet auch ein negatives Signal an die Börse und ruft andere Hersteller zu einem Preiskampf auf. Besonders deutsche Autobauer könnten davon betroffen sein, da sie bereits mit massiven Absatzproblemen in China kämpfen. Diese Situation könnte sich nun weiter verschärfen und eine zusätzliche Belastung für den Automobilsektor darstellen.

Frage 5: Wie siehst Du den Markt in den kommenden Wochen:

Jürgen Molnar: Bei US-Techs scheinen die Bäume nicht mehr in den Himmel zu wachsen. Eine sogenannten Sektorenrotation könnte sich fortsetzen. Dann profitieren klassische Branchen, während Tech eher schwächelt. Spannend bleibt auch die Lage an den Devisenmärkten. Der Yen fiel in den vergangenen Wochen zurück, während die japanische Notenbank möglicherweise stützt. Währungspaare wie Euro / USD handeln unsere Kunden mit den engsten Spreads bereits ab 0 Pips.