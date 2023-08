Buschmanns Vorstoß zu Reform des Unterhaltsrechts stößt auf Bedenken

BERLIN (dpa-AFX) - Die von Justizminister Marco Buschmann (FDP) vorgeschlagene Reform des Unterhaltsrechts stößt bei Verbänden und in der SPD auf Vorbehalte. Der Vorstoß zielt Buschmann zufolge insbesondere auf Trennungsfamilien, in denen ein Elternteil die Hauptbetreuung leistet, der andere Elternteil sich aber auch zu 30 oder 40 Prozent einbringt. Der FDP-Politiker strebt "klare und faire Regeln" an, wie dies bei der Bemessung des Kindesunterhalts zu berücksichtigen ist. In solchen Fällen könnte der vom mitbetreuenden Elternteil zu zahlende Unterhalt künftig etwas niedriger sein, wie Buschmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag) sagte.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) sieht darin zwar generell eine gute Idee, will aber Details abwarten. Die Feinheiten seien schließlich noch gar nicht bekannt, sagte Sprecher Peter-Michael Zernechel der ARD. Der Justizminister hatte am Samstag angekündigt, "in den nächsten Tagen" Eckpunkte für eine Reform vorzulegen, ein Gesetzentwurf soll "nach Möglichkeit zügig folgen".