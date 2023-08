Urteil zu Steinhoff-Bilanzskandal am Montag möglich

OLDENBURG (dpa-AFX) - Im Prozess um den Bilanzskandal beim Möbelkonzern Steinhoff wird am Montag (9.00 Uhr) die Hauptverhandlung fortgesetzt. Möglichweise wird dabi ein Urteil gegen zwei frühere Geschäftsführer von Gesellschaften der Unternehmensgruppe gesprochen. Das geht aus einer Mitteilung des Landgerichts Oldenburg hervor. "Nach derzeitigem Verfahrensstand könnten gegebenenfalls im Hauptverhandlungstermin am Montag (...) Plädoyers gehalten werden. Möglich ist auch eine Urteilsverkündung an diesem Tag", hieß es. Voraussetzung dafür sei jedoch, "dass keine weitere Beweisaufnahme für erforderlich erachtet" werde. Der Prozess hat im April begonnen./lkm/DP/nas

