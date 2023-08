Arbor Metals richtet Abteilung für strategische Allianzen zur Förderung der Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie ein

Vancouver, Kanada – 20. August 2023 / IRW-Press / – Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine spezielle Abteilung eingerichtet hat, die sich auf die Förderung strategischer Allianzen mit der schnell wachsenden Elektrofahrzeugindustrie in Kanada konzentrieren soll. Diese Initiative ist eine Reaktion auf die wachsende Bedeutung des Elektrofahrzeugsektors, die durch die jüngsten hochkarätigen Investitionen wie die gemeinsame Verpflichtung der kanadischen Bundesregierung und der Regierung von Québec zur Finanzierung des neuen Elektrofahrzeugwerks der Ford Motor Company in Bécancour (Québec) deutlich wird. Wie CBC News am 17. August 2023* berichtete, unterstreicht die staatliche Investition das Engagement Kanadas, die Revolution der Elektromobilität voranzutreiben.

Die Zusammenarbeit zwischen der Bundes- und der Provinzregierung mit einer Gesamtinvestition von 644 Millionen Dollar ist ein Beispiel für das Engagement, die Rolle Kanadas in der Elektrofahrzeugbranche zu stärken. Das neue Ford-Werk in Bécancour (Quebec) wird wichtige Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge herstellen und damit Kanadas Führungsrolle im Bereich der nachhaltigen Mobilität bekräftigen.

„Wir sind Zeugen eines Wandels in der kanadischen Automobillandschaft, wobei ein starker Fokus auf die Produktion von Elektrofahrzeugen und der Entwicklung einer robusten Lieferkette gerichtete ist“, so Mark Ferguson, President und CEO von Arbor. „Die Einrichtung unserer Abteilung für strategische Allianzen unterstreicht Arbors Engagement, in dieser aufstrebenden Branche an vorderster Front mitzuwirken.“

Arbor ist sich der zentralen Rolle bewusst, die strategische Allianzen bei der Förderung des Wachstums und der Nachhaltigkeit der Elektrofahrzeugindustrie spielen. Die neu gegründete Abteilung des Unternehmens wird daran arbeiten, Partnerschaften, Kooperationen und Joint Ventures mit den wichtigsten Akteuren der EV-Wertschöpfungskette zu schmieden, darunter Automobilhersteller, Batteriehersteller und Technologieinnovatoren.

„Wir freuen uns darauf, einen Weg der Zusammenarbeit und Innovation anzutreten und unser Fachwissen über mineralische Rohstoffe zu nutzen, um einen Beitrag zum breiteren EV-Ökosystem zu leisten“, so Ferguson weiter. „Während wir unsere Bemühungen auf die sich entwickelnden Bedürfnisse der Elektrofahrzeugbranche abstimmen, sind wir weiterhin nachhaltigen Praktiken und einer verantwortungsvollen Entwicklung verpflichtet.“