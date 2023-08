Applied Materials öffnete am vergangenen Donnerstag nachbörslich seine Bücher zum dritten Quartal 2023. Aufgrund solider Zahlen konnte sich die Aktie gegen die Marktstimmung am darauffolgenden Freitag behaupten. Die Aktie des Zulieferers für die Chipindustrie ging mit einem Plus von 3,68 Prozent in das Wochenende. Gleichzeitig wies der technologielastige Nasdaq 100 am Freitag nach Börsenschluss ein Minus von 0,05 Prozent aus. Die Prognosen für das vierte Quartal übertrafen die Markterwartungen. Beim Umsatz geht das Management von 6,51 Milliarden US-Dollar (plus oder minus 400 Millionen) aus. Analysten erwarteten einen Umsatz von 5,86 Milliarden US-Dollar. Applied Materials verwies auf weltweit milliardenschwere Subventionen der Regierungen in den USA, Europa und Japan für den Bau von Chip-Fabriken.

