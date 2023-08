WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind die Preise auf Herstellerebene deutlich gesunken. Im Juli fielen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 6,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Einen höheren Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat hatte es zuletzt in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise im Oktober 2009 gegeben. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas geringeren Rückgang in Höhe von 5,1 Prozent gerechnet.

Im vergangenen Jahr waren die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, zeitweise mit einer Rekordrate von 45,8 Prozent gestiegen. Lange Zeit hatte sich der Preisauftrieb abgeschwächt, nun sind die Preise im Jahresvergleich sogar merklich gesunken.