Wirtschaft Bauministerin will Verschärfung von Neubaustandards verschieben

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will die im Ampel-Koalitionsvertrag vereinbarte Verschärfung des Energiestandards für Neubauten kippen. Sie wolle die Effizienzstufe EH-40 nicht wie vereinbart zum 1. Januar 2025 vorschreiben, sagte sie am Montag den Sendern RTL und ntv.



"Aus meiner Sicht ist die Situation jetzt nicht so, dass man bei den Baupreisen und den ganz stark zurückgegangenen Bauanträgen noch weitere Standardverschärfungen machen sollte." Geywitz verwies auf die Lage der Bauwirtschaft und den akuten Wohnungsmangel. Die Ministerin wollte unterdessen auf Nachfrage nicht versprechen, dass die Bundesregierung ihr Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr 2024 oder 2025 schaffen werde.