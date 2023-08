Bernstein senkt Ziel für Volkswagen-Vorzüge - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 140 auf 124 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Dividenden in naher Zukunft seien zwar sicher, aber ob der Autobauer seine strategischen Ziele erreichen könne, bleibe ungewiss, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2023 / 12:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2023 / 03:35 / UTC

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 114,4EUR gehandelt.