Zuletzt hatten die Wirtschafts- und Immobilienprobleme Chinas und Bedenken, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins doch noch weiter anheben könnte, den Dax belastet. Dabei war der deutsche Leitindex in der Vorwoche kurz unter 15 500 Punkte gerutscht, er konnte sich dann aber knapp über dem Tief von Anfang Juli fangen. Sollte der Dax diese Umkehr am Montag bestätigen, würde sich das kurzfristige Bild erst einmal wieder verbessern, erklärte Marktexperte Christoph Geyer. Doch die Lage dürfte "weiter angespannt bleiben".

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Dax -Anleger haben sich am Montag für eine moderate Erholung entschieden. Der deutsche Leitindex stieg nach gut einer halben Handelsstunde um 0,43 Prozent auf 15 640,81 Punkte. Er erholte sich damit etwas von seiner Schwäche in der Vorwoche. Der MDax legte zwar nur knapp um 0,05 Prozent auf 27 167,71 Zähler zu, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx jedoch kam auf ein Plus von 0,6 Prozent.

Im Fokus standen am Montag Zinssenkungen chinesischer Banken, die in der Summe enttäuschten. Die Anleger schauen bereits gespannt auf das Notenbanktreffen in Jackson Hole, das ab Donnerstag stattfindet. Laut der Helaba warten sie auf Signale zur weiteren Entwicklung der Geldpolitik. Nach wie vor sei die Mehrheit davon überzeugt, dass die bisherigen Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed ausreichen.

Im Dax führten die Zalando -Aktien mit einem Anstieg um fast zwei Prozent die Erholung an. Am Freitag hatten die Papiere des Online-Modehändlers unter einer Prognosesenkung des US-Unternehmens Farfetch gelitten, doch nun äußerte sich Analyst Christian Salis von Hauck Aufhäuser davon ungetrübt weiter ermutigend. Der Experte sieht in der Schwäche von Farfetch kein negatives Signal für Zalando.

Im MDax zählte Redcare mit etwa drei Prozent Plus zu den besten Werten. Auch hier gab es eine Erholung, zu der wohl ein Analystenkommentar beitrug. Analyst Michael Heider von Warburg Research wurde noch etwas optimistischer für die Kursentwicklung der Online-Apotheke, deren Kursziel er auf 130 Euro erhöhte. Er lobte eine "sehr starke Wachstumsdynamik" und ein förderliches regulatorisches Umfeld.

Bei Covestro war es kein Kurstreiber, dass der Kunststoffkonzern nach monatelanger Suche einen Nachfolger für den Ende August scheidenden Finanzchef Thomas Toepfer präsentierte. Christian Baier, der die Finanzen des Großhändlers Metro leitet, soll ab dem 1. Oktober übernehmen. Im September wird Covestro-Chef Markus Steilemann übergangsweise auch das Finanzressort führen.

Schwäche zeigten Immobilienwerte wegen der anhaltenden Zins-Unsicherheit, unter der sie derzeit leiden. Im Dax waren Vonovia mit fast zwei Prozent Minus der größte Verlierer. Im MDax hatte diese Rolle die Aktie des Branchenunternehmens TAG Immobilien mit einem Abschlag von 2,4 Prozent inne.

Einen Blick wert sein könnte im Tagesverlauf die Aktie von Borussia Dortmund , die zuletzt wieder in den SDax zurückgekehrt ist. In die Bundesliga-Saison war der Fußballclub mit einem knappen Sieg gegen Köln gestartet. Nach einer schwierigen Zeit in der Corona-Pandemie stellt Borussia Dortmund am späten Vormittag seine vorläufigen Geschäftsjahreszahlen vor. Nach hohen Verlusten in den beiden Vorjahren hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wieder Gewinne versprochen./tih/jha/