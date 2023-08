HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Zalando auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Schwäche des Online-Händlers von Designer-Mode Farfetch sei kein negatives Signal für Zalando, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. So habe Farfetch mit unternehmensspezifischen Problemen zu kämpfen, wie einer schwachen Entwicklung der Marke Reebok sowie mit Kostenproblemen. Hinzu komme eine offenbar schwache Nachfrage in China und den USA. Zalando sei hingegen in Europa beheimatet, wo auch Farfetch auf eine gute Umsatzdynamik verweise, so Salis. Zudem achte Zalando auf die Kosten und habe bereits mit Einsparungen begonnen./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2023 / 07:38 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2023 / 08:02 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 26,86EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Christian Salis

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m