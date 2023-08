Die Aktienmärkte der Wall Street sind seit Anfang August unter Druck und nun im kurzen Zeitfenster deutlich überverkauft. Aber bislang fehlt ein Narrativ, das eine Gegenbewegung nach oben begründen könnte. Zwei übergeordnete Gründe haben die Korrektur ausgelöst: erstens die geänderte Erwartung, dass die Zinsen in den USA doch länger hoch bleiben könnten. Und zweitens die Schwäche Chinas - heute erneut eine Enttäuschung, weil ein wichtiger Zinssatz entgegen der Erwartung der Märkte nicht gesenkt wurde, Chinas Aktien daher weiter im Sinkflug. Aber es gibt auch einige bullische Aspekte, die eben doch für einen Bounce nach oben sorgen könnten! Im Fokus in dieser Woche: die Zahlen von Nvidia am Mittwoch und die Rede von Fed-Chef Powell am Freitag..

Hinweise aus Video: