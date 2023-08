DP World arbeitet mit der Caspian Week 2023 zusammen, um Logistik und Handel in der Kaspischen Großregion zu fördern

Diese Veranstaltung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Logistik und Handel in der Kaspischen Großregion (Greater Caspian Region, GCR) dar und verdeutlicht das starke Engagement von DP World für die Unterstützung des Wachstums der Region.

DUBAI, VAE, 21. August 2023 /PRNewswire/ -- DP World, ein führender Anbieter von globaler intelligenter End-to-End-Lieferkettenlogistik, hat sich mit der Greater Caspian Association and Integral Group of Companies und ihrem jährlichem Caspian Week Forum zusammengetan, um eine gemeinsame Veranstaltung auf dem Global Freight Summit 2023 in Dubai, VAE, auszurichten.

Die Zusammenarbeit zwischen DP World und dem Caspian Week Forum begann im November letzten Jahres mit der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) während des Global Freight Summit 2022, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Kaspischen Großregion (GCR) zu erkunden.

Das Caspian Week Forum, eine Konferenz, die sich der Anbindung der Kaspischen Großregion (GCR) an die Welt in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft und Kultur widmet, bietet eine unabhängige Plattform für Interessengruppen, um Investitionsmöglichkeiten zu erkunden, regionale Herausforderungen zu diskutieren und die Zusammenarbeit zu fördern, und zieht wichtige globale Akteure an, die sich für das Potenzial der Kaspischen Großregion (GCR) interessieren. Integral Group ist auch ein Partner des Weltwirtschaftsforums (WEF).

Im Mittelpunkt der gemeinsamen Veranstaltung der Caspian Week 2023 auf dem Global Freight Summit steht die Entwicklung von Logistik und Handel in der Kaspischen Großregion (GCR). DP World will die Herausforderungen der Region durch die Einrichtung neuer Logistikkorridore angehen und dabei Logistik, Handel und Finanzaspekte in ein System integrieren. Angesichts der Komplexität der Kaspischen Großregion (GCR) und der Notwendigkeit reibungslos ablaufender grenzüberschreitender Operationen ist dieses Bestreben von größter Bedeutung.

DP World unterstützt aktiv Projekte in der Region, die darauf abzielen, technologische Herausforderungen und Infrastrukturengpässe zu überwinden. Zu den wichtigsten Themen gehören die Zölle in der Logistik, ein Bereich, in dem DP World mit dem World Logistics Passport, der einen reibungsloseren Handel und Warenverkehr ermöglicht, große Fortschritte macht.