Erzeugerpreise Juli 2023 -6,0 % gegenüber Juli 2022

WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Juli

2023



-6,0 % zum Vorjahresmonat



-1,1 % zum Vormonat



Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Juli 2023 um 6,0 % niedriger

als im Juli 2022. Der hohe Rückgang ist auch auf einen sogenannten Basiseffekt

zurückzuführen, da in Folge des Kriegs in der Ukraine die Erzeugerpreise im

Vorjahr stark angestiegen waren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, waren die Preise im Vorjahresvergleich letztmalig im November 2020

gefallen (-0,5 % gegenüber November 2019), einen höheren Rückgang gegenüber dem

Vorjahresmonat gab es zuletzt in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise im

Oktober 2009 (-7,5 % gegenüber Oktober 2008). Im Juni 2023 hatte die

Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat noch bei +0,1 % gelegen. Gegenüber

dem Vormonat sanken die Erzeugerpreise im Juli 2023 um 1,1 %.