Gewerbesteuereinnahmen 2022 auf neuem Höchststand

WIESBADEN (ots) - Die Gemeinden in Deutschland haben im Jahr 2022 rund 70,2

Milliarden Euro an Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielt. Dies bedeutet ein

Plus von rund 9,1 Milliarden Euro beziehungsweise 14,9 % gegenüber dem Vorjahr,

teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Damit wurde auch in 2022 ein

neuer Rekord bei den Gewerbesteuereinnahmen erreicht. Nach einem Rückgang im

ersten Corona-Jahr 2020 hatten die Gewerbesteuereinnahmen bereits 2021 einen

neuen Höchststand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991 erreicht.



Die höchsten Anstiege gegenüber dem Vorjahr bei den Flächenländern verzeichneten

Sachsen-Anhalt mit 34,8 % und Rheinland-Pfalz mit 26,7 %. Bei den Stadtstaaten

hatte Hamburg mit 23,6 % das stärkste Plus. Dagegen hat Brandenburg mit einem

Minus von 3,8 % als einziges Bundesland einen Rückgang zum Vorjahr zu verbuchen.