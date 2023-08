Die Beratungsgesellschaft PwC geht in einer neuen Studie davon aus, dass die globalen Einnahmen aus digitaler Werbung bis 2027 auf 663 Milliarden US-Dollar zulegen werden. Das sind gute Nachrichten für Unternehmen wie Adcore. Die börsennotierte Technologiefirma bietet KI-gestützte Apps zur Automatisierung, Optimierung und Kontrolle von digitalen Marketing-Aktivitäten an.

Im vergangenen Jahr war die digitale Werbung der größte Wachstumstreiber in der Unterhaltungs- und Medienbranche. Wie aus dem neuen „Global Entertainment & Media Outlook 2023–2027“ der Beratungsgesellschaft PwC hervorgeht, legten die weltweiten Erlöse in diesem Segment im Jahr 2022 um 8,0 Prozent auf 484 Milliarden US-Dollar zu. Der Prognose von PwC zufolge wird sich das Tempo in den kommenden Jahren zwar leicht abschwächen, der Wachstumspfad aber intakt bleiben. Konkret geht PwC davon aus, dass sich die weltweiten Internet-Werbeeinnahmen im Entertainment- und Mediensektor bis zum Jahr 2027 auf 663 Milliarden US-Dollar erhöhen. Das würde einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,5 Prozent entsprechen.

Den positiven Ausblick begründet PwC damit, dass sich der Markt für digitale Werbung in einem Veränderungsprozess befindet. Die Werbung würde sich zunehmend an der Zeit orientieren, die Kunden auf Social-Media-Plattformen, in Apps, in Retail-Medien und auf Gaming-Sites verbringen. Die digitale Werbung werde smarter, effektiver, fokussierter und stärker auf den Kauf ausgerichtet.

KI wird auch in der Internet-Werbung zum Schlüsselfaktor

Ein Trend, auf den in der PwC-Studie zwar nicht direkt eingegangen wird, der aus Sicht von Branchenexperten aber ebenfalls zum Wachstum im Bereich der digitalen Werbung beitragen wird, ist Künstliche Intelligenz (KI). Laut einer Studie der SRH Berlin University of Applied Sciences gehen fast 95 Prozent der befragten Marketingmanager davon aus, dass sich die Bedeutung von KI für Marketingaufgaben in ihrem Unternehmen erhöhen wird (Quelle: Studie: Künstliche Intelligenz – die Zukunft des Marketings). Entsprechende Anwendungen machen es zum Beispiel möglich, Produktbeschreibungen und Werbeanzeigen auf den eCommerce-Plattformen von Amazon, Google, Facebook oder Microsoft nicht nur innerhalb kürzester Zeit zu generieren, sondern auch perfekt auf die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen.