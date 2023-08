DUBAI ERKLIMMT NEUE HÖHEN ALS FLORIERENDES GLOBALES GAMING-EPIZENTRUM

DUBAI, VAE, 21. August 2023 /PRNewswire/ -- Dubai hat sich nach dem spektakulären Abschluss der zweiten Ausgabe des Dubai Esports and Games Festival (DEF) als ein florierendes globales Zentrum für E-Sport und Gaming etabliert, das während der spannenden fünftägigen Veranstaltung eine rekordverdächtige Teilnahme von mehr als 27.000 Menschen anzog und mehr als 75.000 Gamer aus aller Welt zusammenbrachte!

Das DEF 2023, das vom 21. bis zum 25. Juni 2023 stattfand, präsentierte die Vielfalt der Gaming-Community und zog mit wichtigen Veranstaltungen Gelegenheitsspieler, E-Sport-Enthusiasten und Branchenprofis an. Dazu gehörten der GameExpo B2B Summit powered by Pocket Gamer Connects (PG), die Game Expo Verbrauchermesse, regionale pädagogische Turniere und das Play Beyond Influencers Tournament. Wichtige Sponsoren und Partner wie Xbox, Ubisoft, Capcom, Teleios, Emirates Airline, Kitkat, Alienwar, Playstation, Redbull, Logitech und Moonton trugen ebenfalls zum Erfolg des Festivals bei.

Die Rolle von Dubai als globales Gaming-Zentrum wurde durch das Engagement von Stakeholdern bei der Unterstützung von Gaming-Communities in den VAE und darüber hinaus unterstrichen, was erhebliche Auswirkungen auf die globale Gaming- und E-Sport-Branche hatte.

Ahmed Al Khaja, CEO von Dubai Festivals und Retail Establishment, kommentierte: „Der enorme Erfolg des DEF 2023 stärkt Dubais Position als globales Gaming-Zentrum weiter. Die rekordverdächtige Besucherzahl und die vielfältige Gaming-Community unterstrichen Dubais Engagement, eine führende Destination für Spieler weltweit zu werden, und spiegelt das Ziel der Dubai Economic Agenda D33 wider, Dubai in eine der drei führenden Städte der Welt für Tourismus und Wirtschaft zu verwandeln."

Dubai stärkt seine Position als wichtiger Akteur in der Gaming-Branche weiter. Während der Gaming-Sektor exponentiell wächst und mittlerweile einen Marktwert von 546,99 USD Milliarden erreicht, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13,19 % bis 2030[1], unterstreicht das für den 1. bis 5. Mai 2024 geplante DEF das Engagement Dubais für Innovation und das Wachstum der E-Sport- und Gaming-Branche auf globaler Ebene.

Das DEF bringt Gaming-Begeisterte jeden Alters zusammen, unterstützt Talente und fördert E-Sport-Communities in den VAE und darüber hinaus. Als Konvergenzpunkt für Medien, Gaming, E-Sports, Technologie und Unterhaltung beweist das Festival den Einsatz Dubais für Innovation und seine Vision für die Zukunft des Gaming.

In dem Maße, wie die Gaming-Industrie floriert und sich weiterentwickelt, ist Dubai bereit, eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung ihrer Zukunft und der Erschließung ihres vollen Potenzials auf der Weltbühne zu spielen.

