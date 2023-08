RBC stuft Hugo Boss auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die jüngsten Gewinnkennziffern von US-Einzelhändlern hätten verbesserte Aussichten auf die zweite Jahreshälfte und 2024 erkennen lassen und auch in Europa hätten sich ähnliche Trends gezeigt, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Ihre Favoriten sind Discount-Namen mit relativ anspruchsloser Bewertung wie AB Foods und B&M. Verbesserungen im US-Verbraucherumfeld sollten zudem WH Smith und Hugo Boss begünstigen. H&M, Inditex und AB Foods seien vergleichsweise etwas weniger auf den US-Markt ausgerichtet, aber Wachstum in Amerika stehe für alle drei im Fokus./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2023 / 17:32 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 70,40EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Manjari Dhar

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m