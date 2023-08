Barclays belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Auch wenn der Pandemie-Boom vorbei sei, bleibe das Potenzial hoch, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu gehöre etwa der wachsende E-Commerce-Markt. In einigen Bereichen sei der Logistikkonzern branchenführend, was vom Markt noch nicht voll anerkannt werde./jcf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2023 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2023 / 04:20 / GMT

Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 43,16EUR gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: Barclays Capital

Kursziel: 55 Euro