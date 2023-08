Wirtschaft Bundesbank hält Immobilien weiter für "überbewertet"

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesbank hält Immobilien in Deutschland weiter für "überbewertet" und erwartet Preiskorrekturen nach unten. Das steht im neuen Monatsbericht für August, der am Montag veröffentlicht wurde.



Im Jahresmittel 2022 seien Wohnimmobilien in Deutschland gemäß Bundesbank-Modell wie schon im Jahr zuvor zwischen 20 und 30 Prozent überbewertet gewesen. In über 90 Prozent der 400 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte seien die Preise "losgelöst" von Fundamentaldaten gewesen. "Aus dem Befund weiterhin bestehender Überbewertungen ergibt sich ein Potenzial für weitere - möglicherweise spürbare - Preiskorrekturen", schreibt die Bundesbank.