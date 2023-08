Postbank Jugend-Digitalstudie 2023 Fast jede*r dritte Jugendliche zahlt bereits mit Smartphone und Co. (FOTO)

Bonn (ots) - - Nahezu alle haben die technische Möglichkeit, bargeldlos zu

zahlen



- Münzen und Scheine kommen dennoch nicht aus der Mode



Das Erfrischungsgetränk im Freibad, die Karten an der Kinokasse, die Schuhe im

Markenshop -31 Prozent der 16- bis 18-Jährigen bezahlen bereits regelmäßig oder

zumindest manchmal kontaktlos mit einer App. Das ist eine Steigerung um fünf

Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Kein Wunder, denn die technischen

Voraussetzungen werden immer besser und nahezu alle Befragten haben auch die

Möglichkeiten, auf die eine oder andere Weise bargeldlos zu zahlen. So gaben 98

Prozent der Jugendlichen an, mindestens eine der Optionen wie Smartphone,

Girokarte, Kreditkarte oder Smartwatch bzw. Wearable zu nutzen. Das geht aus der

repräsentativen Jugend-Digitalstudie der Postbank hervor, die 1.054 Jugendliche

in Deutschland zwischen 16 und 18 Jahren befragt hat.