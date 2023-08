Münchener Hypothekenbank steigert Erträge trotz schwierigen Marktumfelds

München (ots) - Die Geschäftsentwicklung der Münchener Hypothekenbank war im

ersten Halbjahr 2023 von den konjunkturellen Belastungen der Immobilienmärkte

und einer dadurch sinkenden Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen

gekennzeichnet. Dennoch konnte die Bank ihr Ergebnis deutlich steigern und einen

zeitanteiligen Jahresüberschuss in Höhe von 53,5 Mio. Euro ausweisen. Gegenüber

dem gleichen Zeitraum des Vorjahres ist dies eine Steigerung um 66 Prozent.



Das Ergebnis ist zum einen geprägt durch eine weitere Steigerung des

Zinsüberschusses sowie sonstige Effekte insbesondere durch die Verschmelzung mit

der Warburg Hypothekenbank. Zum anderen erhöhte die Münchener Hypothekenbank vor

dem Hintergrund des schwierigen Marktumfelds die Risikovorsorge im

Kreditgeschäft.





Der Vorstandsvorsitzende der Münchener Hypothekenbank, Dr. Holger Horn,resümiert: "Im ersten Halbjahr haben wir die massive Veränderung der Märkte gutverkraftet. Trotz des rückläufigen Neugeschäfts und einer höheren Risikovorsorgehaben wir unsere Erträge dank des in den letzten Jahren kontinuierlichausgebauten Kreditbuchs weiter steigern können. Hinzu kommt die ersteerfolgreiche Übernahme eines anderen Instituts in der Geschichte unserer Bank."Erträge entwickeln sich weiter positiv - Rücklagen deutlich gestärktDer Zinsüberschuss stieg um 11 Prozent auf 241,1 Mio. Euro (30.06.2022: 216,7Mio. Euro). Die Gründe dafür waren die stark angestiegenen Zinsniveaus sowie diestabile Entwicklung des Bestands an Hypothekendarlehen, der sich zum 30. Juni2023 auf 46,1 Mrd. Euro beläuft.Das negative Provisionsergebnis reduzierte sich um 44 Prozent auf minus 33,1Mio. Euro (30.06.2022: minus 58,8 Mio. Euro). Das ist insbesondere eine Folgedes rückläufigen Vermittlungsvolumens aufgrund der deutlich geringeren Nachfragenach privaten Immobilienfinanzierungen.Das führte zu einer Steigerung des Zins- und Provisionsüberschusses um 32Prozent auf 208,0 Mio. Euro (30.06.2022: 157,8 Mio. Euro)Die Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich um 6 Prozent auf 83,5 Mio. Euro(30.06.2022: 78,8 Mio. Euro). Einen wesentlichen Anteil daran hatten dieAufwendungen für die Bankenabgabe und die Beiträge für die genossenschaftlicheSicherungseinrichtung.Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft belief sich zum Ende des Halbjahres perSaldo auf 50,1 Mio. Euro (30.06.2022: 21,5 Mio. Euro). NebenBewertungsanpassungen sorgte die Münchener Hypothekenbank angesichts derKonjunkturlage damit für mögliche Risiken vor.Ende Juni wurde die Warburg Hypothekenbank erfolgreich rückwirkend zum 1. Januar2023 mit der Münchener Hypothekenbank verschmolzen. Mit der Transaktion übernahm