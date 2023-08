Seite 2 ► Seite 1 von 4

Frankfurt (ots) - Angesichts des bisher schnellsten Zinserhöhungszyklus der EZBseit gut einem Jahr sollten die Einlagenzinsen für Sparer inzwischen wiederattraktiver sein. Doch scheinen die höheren Zinsen nicht überall anzukommen. Dasmag einer der Gründe dafür sein, dass der Anteil der Deutschen, die auf Sparbuchund Tages- oder Festgeld setzen, im Vergleich zum Vorjahr deutlichzurückgegangen ist, während der Anteil derjenigen, die in Fonds und ETFsinvestieren, deutlich gestiegen ist. Diese bemerkenswerte Entwicklung zeigt das"Finanzbarometer 2023", eine repräsentative Befragung von 2.000 Frauen undMännern in Deutschland durch J.P. Morgan Asset Management."Da während der Pandemie viele Deutsche erste Gehversuche rund um das Thema"Investment" gewagt hatten, war es nach dem sowohl für Aktien als auch fürAnleihen sehr turbulenten Jahr 2022 sehr spannend zu sehen, ob sich dieInvestmentkultur bereits gefestigt hat", sagt Matthias Schulz , ManagingDirector bei J.P. Morgan Asset Management. "Sehr erfreulich ist, dass vieleNeuinvestoren das Thema scheinbar langfristig angehen und sich nicht durchMarktschwankungen entmutigen ließen", so Schulz. Zwar sei der Anteil derjenigen,die direkt in Aktien investieren, von 31 Prozent auf 26 Prozent zurückgegangen,wie der Vergleich mit den Ergebnissen des Finanzbarometers 2022 zeigt.Allerdings ist der Anteil der befragten Deutschen, die in Fonds und/oder ETFsinvestieren, parallel um neun Prozentpunkte auf 29 Prozent angewachsen. AuchAnleihen haben um einen Prozentpunkt auf 7 Prozent zugelegt.Überraschend ist, dass die Zinswende nach mehr als einem Jahrzehnt der Null- undNiedrigzinsen die Sparleidenschaft der Deutschen nicht erneut befeuert hat. DieSparbücher haben vielmehr einen deutlichen Rückgang um 9 Prozentpunkte auf 42Prozent verzeichnet und auch Tages- und Festgelder gingen mit einem Minus vonvier Punkten auf 37 Prozent zurück. Versicherungen sanken um drei Prozentpunkteauf 37 Prozent. Nichtsdestotrotz belegen diese drei Sparanlagen weiterhin dieersten drei Plätze im Anlageranking, erst auf Rang 4 und 5 folgen Fonds/ETFssowie Aktien. "Die Umfrage offenbart, dass die befragten Deutschen beim ThemaGeldanlage weiterhin zuerst auf Sicherheit setzen. Aber sie scheinen auch immermehr zu verinnerlichen, dass Kapitalmarktinvestments als potenziellerRenditebringer unerlässlich sind - und das trotz der Achterbahnfahrt an denAktien- und Anleihenmärkten in den letzten Jahren", freut sich Matthias Schulz.