U.S. GoldMining beginnt mit dem Bohrprogramm bei Whistler Gold-Copper-Projekt, Alaska

- Das Unternehmen hat die uneingeschränkte Erlaubnis, die geplanten Explorationsaktivitäten in Whistler durchzuführen, nachdem es im Juli 2023 eine geänderte Genehmigung vom Alaska Department of Natural Resources erhalten hat, die eine potenzielle Erweiterung des Programms ermöglicht, falls dies in Zukunft gerechtfertigt sein sollte.

- Die Ziele des gesamten 10.000-Meter-Bohrprogramms sind die Erweiterung und Erhöhung des Vertrauens in die bestehenden Gold-Kupfer-Lagerstätten bei Whistler sowie die Erprobung von aussichtsreichen Explorationszielen für die potenzielle Entdeckung weiterer Gold-Kupfer-Porphyr-Mineralvorkommen in unmittelbarer Nähe der bestehenden Mineralisierung.

Anchorage, Alaska - 21. August 2023 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-i ... - freut sich, den Beginn des Phase-1-Bohrprogramms 2023 (das "Programm") des Unternehmens auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekt Whistler ("Whistler" oder das "Projekt") in Alaska, USA, bekannt zu geben.

